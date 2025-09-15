В Китае стартовали продажи нового пауэрбанка Thunderobot V20 Pro, который сочетает высокую мощность, встроенный кабель и компактный дизайн. Устройство получило аккумулятор на 20 000 мА·ч, цветной дисплей и поддержку зарядки ноутбуков. Цена на JD.com — всего 289 юаней (около $40).

Характеристики Thunderobot V20 Pro

Новый пауэрбанк поддерживает суммарную мощность до 165 Вт и способен одновременно заряжать два ноутбука. При этом один из USB-C портов и встроенный кабель выдают до 100 Вт, а USB-A порт — до 30 Вт. Также есть поддержка PPS 100 Вт для быстрой зарядки и входная мощность 65 Вт для ускоренного восполнения заряда самого устройства.





В комплект входит встроенный 60-сантиметровый выдвижной USB-C кабель, который можно регулировать по длине.

На фронтальной панели расположен цветной TFT-дисплей. Он показывает уровень заряда батареи, текущую мощность и статус зарядки, а также может работать в режиме Always-On.





Технологии и защита

В Thunderobot V20 Pro используется AI-система управления температурой, которая предотвращает перегрев при зарядке на высокой мощности. Корпус выполнен из алюминиевого сплава для лучшего отвода тепла.

Аккумулятор основан на литиевых ячейках 21700 автомобильного класса, рассчитанных более чем на 5000 циклов зарядки с сохранением свыше 80 % ёмкости.





Для безопасности предусмотрены защиты от перенапряжения, перегрева, короткого замыкания и перегрузки по току. Пауэрбанк имеет официальный сертификат 3C. Также есть режим низкого тока для зарядки аксессуаров вроде наушников и смарт-часов.

Дизайн и конкуренты

Гаджет выполнен в минималистичном стиле, корпус окрашен в тёмно-серый «космический» цвет. Размеры составляют 156,05 × 52,8 × 40,8 мм, вес — около 517 г.





Thunderobot V20 Pro выходит на рынок в момент, когда конкуренция в сегменте усиливается. Например,Baseusпредставила серию PicoGo II с компактными GaN-зарядками и магнитными аксессуарами Qi2.2, а также обновила свой пауэрбанк PicoGo 10K.