Samsung завершила мероприятие First Look на CES 2026, где представила ряд новых продуктов, включая гигантский 130-дюймовый Micro RGB-телевизор. Однако впечатляющий дисплей оказался далеко не единственным важным анонсом. Компания также рассказала о новом направлении развития технологий здоровья в своих носимых устройствах.

Говоря о будущем Galaxy Watch и Galaxy Ring, вице-президент Samsung и руководитель направления цифрового здоровья Правин Раджа заявил, что компания разрабатывает инструменты для выявления ранних признаков когнитивных нарушений, включая деменцию. Для этого планируется использовать данные, собираемые носимыми устройствами и другими подключёнными гаджетами.

По словам Samsung, в перспективе такие устройства, как Galaxy Watch и Galaxy Ring, смогут обращать внимание на неразборчивую речь при использовании Bixby, замедленность движений, а также изменения в том, как человек взаимодействует с умными домашними устройствами. Речь не идёт о постановке диагноза — цель заключается в том, чтобы заранее предупредить пользователя и его близких о возможных проблемах, чтобы они могли как можно раньше обратиться за медицинской помощью.

Компания также считает, что искусственный интеллект будет играть всё более важную роль во всей экосистеме устройств. Смартфоны, носимая электроника, бытовая техника и другие продукты в будущем могут помогать предотвращать проблемы со здоровьем ещё до их появления. Среди рассматриваемых функций — более персонализированные рекомендации по тренировкам и сну на основе данных подключённых устройств, а также советы по снижению риска развития серьёзных хронических заболеваний.

В итоге Samsung хочет, чтобы её носимые устройства вышли за рамки обычного мониторинга здоровья и стали инструментами профилактической медицины. Конкретные сроки внедрения новых функций компания не назвала, но сообщила, что они будут доступны в формате бета-тестирования на отдельных рынках.



