Аккумуляторы Saydo выиграли III Национальную премию «Бренд года в России 2025» в категории «Альтернативные технологии». Бренд получил награду меньше чем через год после старта официальных продаж.

Национальная премия «Бренд года» ежегодно отмечает компании, которые формируют новые стандарты качества, развивают рынок и внедряют инновации. В 2025 году в номинации «Альтернативные технологии» победителем стал Saydo — новый бренд аккумуляторов, который вышел на рынок меньше года назад. Компания получила награду за запуск линейки аккумуляторов, сочетающих удобство зарядки, экологичность и высокую эффективность.

Характеристики линейки аккумуляторов SAYDO

Аккумуляторные батареи Saydo стали одним из заметных продуктов года в категории альтернативных технологий. Один аккумулятор заменяет более 500 одноразовых батареек, что снижает объём отходов и сокращает затраты пользователей. Полный заряд занимает 1,5 часа. Встроенный разъём Type-C и комплектный кабель позволяют подключать элементы питания напрямую к источнику питания без дополнительного оборудования.

Аккумуляторы обеспечивают стабильное напряжение 1,5 V на всём цикле работы и рассчитаны на срок службы до 1000 циклов перезарядки. В линейку входят форматы AA (HR6) и AAA (HR03), которые подходят для бытовых устройств: пультов, игрушек, фототехники, радиоприёмников и беспроводных аксессуаров.

Комментарий компании

Антон Мойсеенко, управляющий бизнесом АО «Сайдо Интернэшнл», заявил: «Для нас эта награда – признание того, что аккумуляторы Saydo действительно меняют рынок. Мы предлагаем инновационные решения, которые сочетают в себе удобство, экологичность и высокие стандарты качества. Победа в номинации “Альтернативные технологии” подтверждает, что мы движемся в правильном направлении и укрепляем позиции в сегменте современных источников питания. Это важный этап для дальнейшего развития бренда Saydo как сильного игрока на рынке технологичных товаров для повседневной жизни».



