Компания Anker представила на рынке новый AI-диктофон Soundcore Work. Устройство умеет записывать, расшифровывать и подводить итоги бесед, а его корпус сопоставим по размеру с монетой.

Компактный формат и удобное крепление

Soundcore Work весит всего 10 граммов и имеет диаметр 0,91 дюйма — меньше четвертака, но толще обычной монеты. Диктофон можно закрепить на одежде при помощи магнитного клипа или носить на шнурке.





Несмотря на миниатюрные размеры, устройство работает до 8 часов без подзарядки. В комплекте предусмотрено фирменное зарядное устройство с встроенным аккумулятором, которое продлевает автономность до 32 часов.

Управление жестами и запись важных моментов

AI-диктофон активируется нажатием: запись начинается только после касания, а двойной тап позволяет отметить ключевые фрагменты беседы, которые затем отображаются в расшифровке. Для записи используются два встроенных микрофона.





Файлы обрабатываются на самом устройстве с помощью модели GPT-4o. По заявлениям Anker, записи шифруются и могут храниться локально, а при необходимости — выгружаться в облако для обмена.

Поддержка 100 языков и мобильное приложение

Soundcore Work умеет транскрибировать речь более чем на 100 языках. Все записи и их текстовые версии доступны в мобильном приложении Soundcore, где можно искать по ключевым словам и экспортировать файлы в другие форматы.





Диктофон будет доступен в чёрном и белом цветах. Старт продаж намечен на сентябрь 2025 года, а глобальный релиз состоится позже. Цена устройства — $99,99, при этом Anker предложит платную подписку за $15,99 в месяц с дополнительными функциями, которые пока не раскрываются.