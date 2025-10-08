Anker выпустила новый портативный проектор Soundcore Nebula P1, который выделяется среди конкурентов необычным решением — он оснащён отсоединяемыми Bluetooth-колонками, позволяющими быстро создать стереосистему 2.0 практически в любом месте. Nebula P1 позиционируется как более компактная и доступная альтернатива модели Nebula X1. Цена устройства составляет 799 долларов,

Проектор выводит изображение в разрешении 1080p и способен проецировать картинку шириной до 180 дюймов. Яркость составляет 650 ANSI люмен, что заметно выше, чем у моделей Mars 3 Air (400 люмен) и Capsule 3 (300 люмен). Цветопередача охватывает 124% цветового диапазона Rec. 709, а также реализованы автофокус, автоисправление трапеции и регулируемая подставка с углом наклона до 130 градусов.

Главная особенность устройства — звук. Две отсоединяемые 10-ваттные колонки подключаются по Bluetooth, обеспечивая громкость до 85 дБ и басы с частотой до 65 Гц. Каждая колонка работает автономно до 20 часов. Сам проектор не имеет встроенного аккумулятора, поэтому для полной мобильности потребуется внешний источник питания.

Nebula P1 работает на платформе Google TV с предустановленным Netflix, оснащён 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти, а также портами HDMI, USB-C и USB-A. Корпус защищён от брызг по стандарту IP33, а колонки — по IP54.

Благодаря удобной конструкции, достойной яркости и оригинальной звуковой системе, Nebula P1 выглядит как одно из самых интересных решений Anker в категории портативных проекторов.



