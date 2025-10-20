Anker выпустила зарядное устройство Prime 160W, расширяя доступность своей флагманской технологии быстрой зарядки. Новинка доступна по цене €129.

Модель входит в линейку Anker Prime, куда также входят 3-в-1 магнитная беспроводная станция, пауэрбанк на 26 000 мА·ч с мощностью 300 Вт и док-станция 14-в-1. Вместе они образуют полноценную экосистему для тех, кто хочет заряжать все свои устройства быстрее и умнее.

Основанное на технологии GaN зарядное устройство Anker Prime 160W по размеру сопоставимо с кейсом от AirPods (65×52×35 мм, вес 220 г), но при этом способно питать практически любое устройство — от смартфона до ноутбука. Оно оснащено тремя портами USB-C и выдает до 160 Вт суммарной мощности, что позволяет, например, зарядить 16-дюймовый MacBook Pro с 0 до 50% всего за 24 минуты.

Система распределения мощности автоматически подстраивается под подключённые устройства: в режиме трёх портов зарядка может быть распределена как 100W + 30W + 30W, 70W + 70W + 20W или даже 140W через один порт.

На передней панели есть небольшой сенсорный экран, который показывает данные о зарядке в реальном времени и позволяет переключать режимы. Подключив устройство к приложению Anker, можно регулировать дополнительные параметры — яркость дисплея, таймеры и язык интерфейса.





Технология ActiveShield 4.0 следит за температурой в нескольких точках одновременно, чтобы обеспечить стабильную и безопасную работу.

Компактное, мощное и технологичное, Anker Prime 160W выглядит идеальным спутником для путешествий и работы — особенно для тех, кто хочет получить мощность ноутбучного уровня без громоздких зарядных блоков.