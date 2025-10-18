Мы постепенно узнаём всё больше официальной информации о OnePlus 15. Теперь известно, когда будет представлен смартфон, а вместе с этим компания поделилась новым цветовым стилем устройства.

Согласно официальному аккаунту OnePlus на Weibo (по данным 9to5Google), презентация OnePlus 15 состоится 27 октября в 19:00 по китайскому времени. Важно отметить, что это официальная презентация, предназначенная специально для Китая. Хотя ключевые характеристики телефона будут раскрыты в рамках этого события, полноценный глобальный запуск, включающий цены, состоится только позже.

Последние видео и новости от TechRadar подтверждают, что устройство появится и в других странах, однако точная дата международного выхода пока неизвестна. Предшественник OnePlus 13 был представлен в Китае в октябре 2024 года, а его глобальный запуск прошёл в январе 2025-го.

Что известно о новом смартфоне: