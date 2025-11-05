Компания OnePlus начала глобальное распространение OxygenOS 16, начавшееся сегодня в Индии для модели OnePlus 13R (версия сборки CPH2691_16.0.0.205(EX01)). В течение ближайших недель обновление будет постепенно распространяться на другие регионы. Основное внимание в обновлении уделяется более плавной анимации, повышению производительности, новым инструментам искусственного интеллекта и визуальным улучшениям во всей системе.

В OxygenOS 16 улучшена анимация системных приложений, значков главного экрана, виджетов, папок и интеллектуальной боковой панели. Теперь увеличительное стекло для выделения текста плавно появляется и исчезает, строка состояния при открытии панели уведомлений и быстрых настроек плавно перемещается, и пользователи могут прервать этот жест в любой момент. Анимации зарядки и сканирования отпечатков пальцев улучшены за счёт световых волн, а прокрутка и переходы между приложениями стали быстрее и отзывчивее.

Обновлённый Trinity Engine более эффективно управляет производительностью и энергопотреблением. Он оптимизирует ресурсы во время игр, просмотра видео и использования камеры. Фотоальбомы загружаются быстрее и потребляют меньше энергии, кэшированные видео и миниатюры открываются быстрее. Режим энергосбережения теперь регулирует производительность по уровням в зависимости от заряда батареи, что повышает его долговечность.

Функции искусственного интеллекта были расширены в рамках «OnePlus AI». В разделе Mind Space появился помощник Mind Assistant, который может искать сохранённый контент. Фото получили новый дизайн с более понятными категориями и упрощённой навигацией. Пользователи могут редактировать видео, обрезая, объединяя, регулируя скорость воспроизведения, добавляя переходы и фоновую музыку. Заметки теперь поддерживают блочное редактирование, выделение текста, обмен ссылками и улучшенные функции форматирования. Приложение Recorder получило более понятный интерфейс, функцию шумоподавления на базе ИИ и автоматические шаблоны для встреч и лекций. AI Writer помогает создавать контент для постов в соцсетях, заметок или сводок, а AI VoiceScribe — генерирует краткие резюме вызовов с учётом контекста.

Новый визуальный интерфейс включает главный экран Flux с эффектами светового поля, динамическими обоями и обновлённой компоновкой. В системе появился новый шрифт One Serif и визуальные эффекты Aurora, улучшающие читаемость и ощущение глубины.





OxygenOS 16 также добавляет усовершенствованные функции кросс-устройств с O+ Connect, позволяющие искать файлы на телефоне и ПК, улучшенное сопряжение Bluetooth в автомобиле, а также раздел «Мои устройства» в быстрых настройках для управления подключёнными гаджетами. Среди других нововведений — сканер документов на базе ИИ, настраиваемые быстрые настройки, улучшенная стабильность Wi-Fi и расширенные параметры конфиденциальности. Обновление уже доступно пользователям Индии и вскоре будет распространено в другие регионы.