Смартфон с кодовым именем Macan получит чип Snapdragon 8 Gen 5, батарею 8000 мА·ч и экран 165 Гц.

Компания OnePlus недавно представила в Китае флагманы OnePlus 15 и Ace 6, но в сетях уже появились подробности о следующей модели — OnePlus Ace 6 Turbo. По данным SmartPrix, устройство рассчитано на геймеров и выйдет до конца года.

Дисплей и производительность

OnePlus Ace 6 Turbo оснастят 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5K и частотой обновления 165 Гц. За производительность отвечает новый флагманский чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. Смартфон работает под управлением Android 16 с ColorOS 16.

Аккумулятор и зарядка

Главная особенность — вместительная батарея на 8000 мА·ч с поддержкой 100-ваттной проводной зарядки.

Камеры

Фронтальная камера получит разрешение 32 Мп. Основной модуль — двойной: 50 Мп (главная) + 8 Мп (ультраширокая).





Остальные характеристики

Среди прочего заявлены ультразвуковой сканер отпечатков, X-ось-линейный вибромотор, стереодинамики и NFC. По данным инсайдера Digital Chat Station, корпус выполнен из металла, а вес составляет около 216 граммов.

Будут доступны четыре расцветки: Fresh Black, Electric Purple, Shadow Green и специальная лимитированная версия.

Рынки и конкуренты

Сначала OnePlus Ace 6 Turbo выйдет в Китае, где составит конкуренцию Redmi Turbo 5, iQOO Z11 Turbo иRealme Neo 7. Устройство также проходит тестирование в Индии — вероятно, продажи там начнутся до конца года.