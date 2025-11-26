Poco представила серию F8 на глобальном мероприятии в Бали, Индонезия, а вместе с ней анонсировала два новых планшета — Poco Pad X1 и Pad M1.

Poco Pad X1 получил 11,2-дюймовый LCD-дисплей с частотой 144 Гц, пиковою яркостью 800 нит и разрешением 3.2K. Экран поддерживает HDR10, Dolby Vision и режим Sunlight для лучшей читаемости под ярким светом.

В основе устройства находится процессор Snapdragon 7+ Gen 3, который работает вместе с 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем на 512 ГБ стандарта UFS 4.0. Планшет использует HyperOS 2 и поддерживает Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4.

Основная камера оснащена сенсором на 13 Мп, фронтальная — на 8 Мп. Аккумулятор ёмкостью 8850 мА·ч поддерживает быструю зарядку 45 Вт. Устройство оснащено четырьмя динамиками с поддержкой Dolby Atmos и ИК-портом. Корпус выполнен из металла, толщина составляет 6,18 мм, вес — 500 г. Доступные цвета — синий и серый.

Poco Pad M1 оснащён процессором Snapdragon 7s Gen 4 и поставляется с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутреннего хранилища UFS 2.2. Поддерживается расширение памяти с помощью карты microSD.





Планшет получил более крупный 12,1-дюймовый LCD-дисплей с частотой 120 Гц, разрешением 2.5K и яркостью до 600 нит в режиме HBM. Также есть поддержка Dolby Vision и Sunlight mode.

Для съёмки предусмотрены две камеры по 8 Мп — основная и фронтальная. Аккумулятор ёмкостью 12 000 мА·ч поддерживает зарядку мощностью 33 Вт. Среди других характеристик — Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, HyperOS 2 с функциями искусственного интеллекта и четыре динамика с Dolby Atmos. Толщина корпуса составляет 7,5 мм, вес — 610 г. Доступные цвета — синий и серый.

Poco Pad X1 предлагается в версии 8/512 ГБ по цене 399 долларов. Poco Pad M1 в конфигурации 8/256 ГБ продаётся за 329 долларов.

Также представлена новая подвесная клавиатура Floating Keyboard для Pad X1 стоимостью 199 долларов. Кроме неё доступны защитный чехол, стандартная клавиатура и стилус Poco Focus Pen, совместимые с обеими моделями.