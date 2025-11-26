Minisforum представила компактный мини-ПК AtomMan G1 Pro, ориентированный на геймеров, создателей контента и профессионалов, которым требуется производительность настольного ПК в уменьшенном корпусе. Новинка построена на базе процессора AMD Ryzen 9 8945HX и видеокарты Nvidia GeForce RTX 5060 с TGP 145 Вт, обеспечивая суммарную вычислительную мощность 245 Вт — на уровне, а порой и выше, чем у полноразмерных десктопов и игровых ноутбуков.

Корпус G1 Pro выполнен в вертикальном форм-факторе объёмом всего 3,8 литра. Внутри размещён блок питания на 350 Вт и охлаждение Glacier третьего поколения, рассчитанное на отвод до 300 Вт тепла. По данным Minisforum, Ryzen 9 8945HX с 16 ядрами и 32 потоками (до 5,4 ГГц в Boost) способен стабильно работать на высоких частотах даже под длительными нагрузками.

Настольная версия RTX 5060 обеспечивает аппаратное трассирование лучей и поддерживает DLSS 4. По заявлениям компании, она на 25% быстрее мобильной RTX 4060. Кроме того, видеокарта обеспечивает до 614 TOPS мощности для задач ИИ, что делает систему подходящей для видеомонтажа, 3D-моделирования, генеративного ИИ и архитектурной визуализации. G1 Pro сертифицирован по программе Nvidia Studio и поддерживает более 130 профессиональных приложений.

Мини-ПК поддерживает до 96 ГБ оперативной памяти DDR5-5200 и оснащён двумя слотами PCIe 4.0 для NVMe SSD, каждый объёмом до 4 ТБ. Набор портов включает два HDMI 2.1, три DisplayPort (в том числе два DP 2.1), порт 5GbE, USB 3.2 Gen2, USB-C, а также поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Система способна выводить изображение сразу на четыре монитора, что делает её удобной для рабочих и творческих конфигураций.

G1 Pro комплектуется фирменным программным центром управления, который позволяет переключаться между режимами Beast, Gaming и Office. Здесь же находятся настройки подсветки RGB, управления вентиляторами и мониторинг системы.





Корпус оформлен в белом цвете с волнообразной текстурой и аккуратными RGB-вставками. Дизайн направлен на то, чтобы устройство органично смотрелось в гостиной, спальне, студии или рабочем кабинете, занимая минимум места.

Minisforum AtomMan G1 Pro уже доступен по всему миру по стартовой цене 1 430,90 доллара.