Minisforum выпустила миниатюрную рабочую станцию MS-R1 объемом всего 1,7 литра на базе ARM-процессора, которая поддерживает загрузку через UEFI. Это первое устройство такого типа, позволяющее напрямую устанавливать популярные дистрибутивы Linux и инструменты виртуализации без необходимости использовать кастомные прошивки или загрузчики.

MS-R1 оснащена новым процессором CIX CP8180 с 12 ядрами и 12 потоками, базовой частотой 2,6 ГГц и тепловым пакетом 28 Вт. Процессор имеет встроенный нейропроцессорный модуль (NPU) с производительностью 28,8 TOPS, а общая вычислительная мощность для задач искусственного интеллекта достигает 45 TOPS. Устройство предназначено для локальных ИИ-вычислений, Android-контейнеров и периферийных задач.

Рабочая станция поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти LPDDR5 с частотой 5500 МГц и возможностью включения ECC-коррекции ошибок, повышающей надежность хранения данных (при этом часть памяти становится недоступной). В некоторых версиях установлены твердотельные накопители NVMe SSD объемом 1 ТБ, а также предусмотрен слот PCIe 4.0 x4 M.2 с возможностью подключения U.2-устройств через адаптер.

Для подключения предусмотрены два сетевых порта 10GbE на базе контроллеров Realtek RTL8127, модуль беспроводной связи Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Видеовыходы включают один HDMI 2.0 и два порта USB Type-C с поддержкой DisplayPort 1.4 Alt Mode, позволяющие выводить изображение в разрешении до 4K при 120 Гц.

MS-R1 также оснащена полноразмерным слотом PCIe x16 (электрически x8), который можно использовать для установки видеокарт, высокоскоростных сетевых карт или дополнительных контроллеров хранения. Модель ориентирована на профессионалов и исследователей, работающих с виртуализацией, Android-эмуляцией и разработкой в сфере искусственного интеллекта.





Система охлаждения включает три медные тепловые трубки, турбинный вентилятор и современные термоматериалы, обеспечивая уровень шума не выше 35 дБ даже при высокой нагрузке.

Minisforum предлагает три версии устройства: базовая модель с 32 ГБ оперативной памяти без накопителя за 503,90 доллара, вариант с 32 ГБ памяти и SSD на 1 ТБ за 575,90 доллара и топовая версия с 64 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ за 695,90 доллара. Устройство уже доступно для заказа на официальном сайте компании.