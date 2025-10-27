Компания Minisforum расширила свой ассортимент, представив MS-02 Ultra PC — компактную рабочую станцию нового поколения. По сравнению с предыдущей моделью, устройство обладает рядом существенных улучшений, включая более мощный процессор Intel и расширенную поддержку разнообразных дискретных видеокарт.

Основой мини-ПК является топовый 24-ядерный процессор Core Ultra 9 285HX. Предусмотрена возможность установки дискретного графического адаптера, занимающего до двух слотов расширения, например, GeForce RTX 5060 Low Profile или RTX 4000 SFF Ada. Для этой цели на материнской плате расположен слот PCIe 5.0 x16.

Устройство также оснащено четырьмя разъемами для модулей оперативной памяти DDR5, позволяющими установить до 256 ГБ ОЗУ. Сетевые возможности представлены двумя портами SFP28 (25 Гбит/с) и одним портом Ethernet (10 Гбит/с). В наличии также USB4 v2 (80 Гбит/с) и Thunderbolt, а для беспроводной связи — Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.

Габариты Minisforum MS-02 Ultra PC составляют 222x225x97 мм. Начало продаж этого мини-ПК запланировано на ноябрь 2025 года, информация о стоимости пока не разглашается.