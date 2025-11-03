Компания Gmktec выпустила в Китае новый мини-ПК NucBox M8 с процессором Ryzen 5 Pro, встроенной памятью LPDDR5 и фронтальным портом OCuLink 4i. Продажи уже начались: версия с SSD на 512 ГБ стоит 1 999 юаней (около 280 долларов), а модель с 1 ТБ — 2 299 юаней (около 323 долларов).

Устройство работает на процессоре AMD Ryzen 5 Pro 6650H, построенном по 6-нм архитектуре Zen 3+. Чип оснащён шестью ядрами и двенадцатью потоками, а его максимальная тактовая частота достигает 4,5 ГГц при пиковом энергопотреблении 40 Вт.

За графику отвечает встроенный GPU Radeon 660M на архитектуре RDNA 2, обеспечивающий стабильную работу в играх с разрешением 1080p, таких как League of Legends, Doom Eternal и CS2. Хотя мини-ПК не позиционируется как игровое устройство, наличие порта OCuLink 4i на передней панели позволяет подключать внешнюю видеокарту для более ресурсоемких задач.

Система оснащена 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5 с частотой 6400 МТ/с. Память распаяна на плате, что исключает возможность замены, но повышает стабильность и улучшает теплоотвод. Для хранения данных предусмотрены два разъема M.2 2280 PCIe SSD: один поддерживает PCIe 3.0, другой — PCIe 4.0. Общая емкость хранилища может достигать 16 ТБ.

Охлаждение реализовано с помощью системы Arctic Ocean, включающей медные тепловые трубки и два вентилятора, расположенные сверху и снизу. Такая конструкция позволяет удерживать температуру процессора под контролем и снижает уровень шума при работе.





На передней панели расположены порт USB4 со скоростью 40 Гбит/с, два порта USB-A 10 Гбит/с, аудиоразъём 3,5 мм и разъем OCuLink 4i для подключения внешней графики. На задней панели находятся ещё один порт USB-A 10 Гбит/с, USB 2.0, HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, два сетевых порта 2.5G Ethernet, разъём питания DC-in и слот для замка Kensington.

Для беспроводного подключения предусмотрены Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Устройство работает под управлением Windows 11 Pro и поддерживает подключение до трёх внешних дисплеев с разрешением 8K при частоте 60 Гц.

Размеры корпуса составляют 107 × 111 × 63 мм, что делает Gmktec NucBox M8 компактным и производительным решением для дома и офиса.