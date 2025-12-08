Компания Acemagic представила новый мини-ПК M1A Pro+, компактный настольный компьютер на базе процессора AMD Ryzen AI Max+ 395. Несколько дней бренд публиковал тизеры устройства, а теперь раскрыл его основные характеристики. Стоимость и дата начала продаж пока не объявлены.

Корпус M1A Pro+ выполнен в футуристичном стиле с компактным бронированным дизайном, острыми линиями и светящимся RGB-элементом спереди, напоминающим ядро двигателя. Порты размещены на фронтальной панели, по бокам находятся крупные вентиляционные отверстия и усиленные панели, что подчеркивает ориентацию на мощность и эффективное охлаждение.

Устройство построено на чипе Ryzen AI Max+ 395, который объединяет процессорные, графические и нейронные блоки в одном кристалле. Процессор обеспечивает до 126 TOPS для локальных задач искусственного интеллекта, создания контента и продуктивной работы. По данным Acemagic, интегрированная графика Radeon 8060S обеспечивает производительность на уровне мобильной видеокарты RTX 4070M, что позволяет запускать современные игры, эмуляторы и профессиональный софт без проблем.

M1A Pro+ оснащается 128 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-8000 и тремя слотами M.2 PCIe 4.0 x4. Максимальный объем хранилища достигает 12 ТБ, что делает устройство подходящим для размещения больших AI-моделей, библиотек игр и проектов 4K-монтажа.

Мини-ПК поддерживает Wi-Fi 7, вывод изображения на четыре независимых дисплея и воспроизведение 8K-видео. На передней панели расположены два порта USB-A, USB-C, аудиоразъем 3,5 мм и слот для SD-карт.





Система предлагает три режима работы: энергосберегающий, сбалансированный и режим максимальной производительности, которые позволяют выбирать оптимальные параметры в зависимости от нагрузки и контролировать энергопотребление, нагрев и шум.