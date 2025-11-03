Компания Morefine выпустила новый мини-ПК H1, построенный на базе новейшего процессора AMD Ryzen AI Max+ Pro 395. Устройство выделяется высокой производительностью, продвинутыми возможностями искусственного интеллекта и компактным дизайном. Габариты корпуса составляют 248,5 × 188,4 × 97,5 мм, вес — около 3 кг. Цена в Китае — 14 798 юаней, а в США — 2 199 долларов.

В основе системы лежит 16-ядерный 32-поточный процессор Ryzen AI Max+ Pro 395 на архитектуре Zen 5 с максимальной частотой до 5,1 ГГц и вычислительной мощностью до 126 TOPS. По данным производителя, процессор способен обрабатывать большие языковые модели с числом параметров до 70 миллиардов и поддерживает работу с моделями вроде Qwen3 MOE 235B, достигая скорости до 15 токенов в секунду при инференсе.

Графическая подсистема основана на встроенном GPU Radeon 8060S с архитектурой RDNA 3.5, 40 вычислительными блоками, 256-битной шиной, 32 МБ кэша Infinity Cache и пропускной способностью памяти до 256 ГБ/с. Производительность графики, по заявлениям Morefine, сопоставима с видеокартой Nvidia RTX 4070.

Мини-ПК оснащён 128 ГБ оперативной памяти LPDDR5X с частотой 8000 МГц, при этом до 96 ГБ могут использоваться как видеопамять при высокой нагрузке. Для хранения данных предусмотрены два разъёма M.2 PCIe 4.0, в базовой комплектации установлен SSD на 2 ТБ, а общая поддерживаемая ёмкость достигает 8 ТБ.

H1 поддерживает подключение до четырёх 4K-дисплеев одновременно. Для вывода изображения предусмотрены порты HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и два USB4 — все с поддержкой 4K при 160 Гц. Среди других интерфейсов — два USB-A 3.2 Gen 2, два USB-A 2.0, разъём Ethernet 2.5G, слот SD 4.0 и два аудиоразъёма 3,5 мм. За беспроводное подключение отвечают Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.





Система охлаждения HyperCryo включает три тепловые трубки и два вентилятора, обеспечивая эффективный теплоотвод. Пользователь может выбрать один из трёх режимов работы: тихий (55 Вт), сбалансированный (85 Вт) или производительный (120 Вт), переключение осуществляется с помощью физического тумблера на передней панели.

Мини-ПК Morefine H1 поддерживает операционные системы Windows 11 и Linux, предлагая пользователям универсальное решение для работы, творчества и задач, связанных с искусственным интеллектом.