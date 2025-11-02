Minisforum представил новый мини-ПК MS-02 Ultra, который больше большинства аналогичных устройств — его размеры составляют 221,5 × 225 × 97 мм. Такое устройство сочетает в себе компактность и высокую расширяемость, что делает его подходящим для профессиональных задач и пользователей, которым требуется больше мощностей и возможностей.

Новинка построена на базе процессора Intel Core Ultra 9 285HX с 24 ядрами, поддерживающего до 256 ГБ DDR5-памяти и до 16 ТБ накопителей через четыре слота M.2. В корпусе предусмотрены три слота PCIe (один 5.0 x16, два 4.0), что позволяет подключать современные видеокарты и другие расширения, несмотря на ограничение поддержки линий PCIe из-за особенностей процессора.

Дополнительно MS-02 Ultra оборудован сетью с поддержкой 25 Гбит/с через слот PCIe, двумя портами USB4v2 Type-C с высокой скоростью передачи данных и возможностью вывода видео, HDMI 2.1, портами USB и комбинированным аудиорозъемом. Встроенные Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4 обеспечивают современные возможности беспроводной связи. Блок питания мощностью 350 Вт позволяет системе работать даже при ресурсоемких нагрузках.

Производитель пока не озвучил точную дату выхода и цену устройства, однако ожидается, что эти сведения будут объявлены в ближайшее время.