HKC выпустила в Китае новый 27-дюймовый изогнутый игровой монитор SG27QEC по цене 1 399 юаней (около 198 долларов). Новинка получила разрешение 2K, частоту обновления 300 Гц и изогнутую панель с кривизной 1500R, ориентированную на игроков, которым важны плавность изображения и эффект погружения.

Монитор оснащён матрицей HVA с разрешением 2560×1440 и соотношением сторон 16:9. Он поддерживает отклик 1 мс GTG и частоту 300 Гц, что снижает размытие и задержки в динамичных играх. Изогнутый экран 1500R расширяет поле обзора и обеспечивает одинаковое расстояние до всех участков панели, повышая комфорт и вовлечённость.

SG27QEC покрывает 95% цветового пространства DCI-P3 и 107% sRGB. Контрастность достигает 5000:1, а сертификация DisplayHDR 400 позволяет отображать более глубокие тёмные оттенки и яркие световые акценты в совместимом контенте. Технология DIC помогает уменьшить шлейфы и эффект «призраков» в быстро меняющихся сценах.

Монитор поддерживает адаптивную синхронизацию AMD FreeSync и Nvidia G-Sync, что предотвращает разрывы кадра и уменьшает подёргивания при работе с подходящими видеокартами. Для геймеров также предусмотрены режим Optix Sniper и экранный прицел.

Для подключения доступны два порта HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4 и аудиовыход, что делает устройство совместимым с ПК, консолями и другими устройствами с высоким пропускным каналом. SG27QEC поддерживает настенное крепление VESA 100×100 мм и комплектуется регулируемой подставкой с высотой от 418,8 до 538,8 мм. Вес монитора — 4,5 кг.



