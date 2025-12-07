KTC выпустила новый 27-дюймовый игровой монитор Master 27M1 Plus, ориентированный на киберспортсменов и игроков, которым важна максимально высокая частота обновления. Новинка уже появилась в продаже по цене от 2 499 юаней (≈ 353 $). Продажи стартуют 11 декабря.

Master 27M1 Plus оснащён 2K-панелью (2560×1440) на базе Ultra Fast IPS с нативной частотой обновления 360 Гц. Для энтузиастов предусмотрен режим разгона, позволяющий поднять частоту до 400 Гц. Монитор обеспечивает отклик 1 мс GtG при включённом OverDrive и поддерживает Adaptive Sync для устранения разрывов и плавного геймплея.

Дисплей покрывает 99 % пространства sRGB и 96 % DCI-P3, проходит заводскую калибровку с Delta E < 2 и поддерживает HDR400. Максимальная яркость составляет 400 нит. Для снижения нагрузки на глаза предусмотрены DC-димминг и аппаратное снижения синего излучения.

В меню доступно пять уровней OverDrive для тонкой настройки чёткости движения. KTC добавила готовые пресеты для консолей, повседневной игры и соревновательных FPS. Также есть шестиосевая калибровка цвета (R/G/B/C/M/Y) и режим улучшения тёмных сцен — он повышает видимость в тенях без влияния на светлые участки изображения.

Монитор комплектуется полнофункциональной стойкой с регулировкой по высоте, наклону, повороту и возможностью перевода в портретный режим. Диапазон наклона — от −5° до +35°. Также предусмотрен складывающийся крючок для наушников и шкала точного угла наклона. В комплект входят боковые антибликовые шторки, уменьшающие отражения в ярко освещённых помещениях.





По части интерфейсов монитор предлагает два HDMI 2.1 и два DisplayPort 1.4 — все порты поддерживают вывод 1440p при 400 Гц. Также есть 3,5-мм аудиоразъём, USB 2.0 и Mini USB. Вес новинки — 5,7 кг, потребление — менее 90 Вт в обычном режиме.