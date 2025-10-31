До конца этого года OnePlus может представить модель OnePlus Ace 6 Turbo — первый в мире смартфон на чипсете Snapdragon 8 Gen 5. В следующем году бренд, как ожидается, выпустит OnePlus 15T — один из своих первых флагманов 2026 года. Как и предыдущее поколение OnePlus 13T (обзор), новый 15T станет компактным флагманом. На данный момент в сети уже появились некоторые подробности о грядущем устройстве, а свежая утечка от инсайдера Digital Chat Station подтвердила ключевые характеристики.

Основные характеристики OnePlus 15T (по слухам)

По данным источника, OnePlus 15T получит 6,31-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K. Дисплей будет плоским, с симметричными рамками по периметру. Для защиты данных предусмотрен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, встроенный в экран.

Под корпусом OnePlus 15T расположится чипсет Snapdragon 8 Elite Gen 5 — тот же, что используется в модели OnePlus 15. Инсайдер уточнил, что окончательная ёмкость аккумулятора ещё не утверждена. Однако инженерные прототипы, которые сейчас проходят тестирование, имеют номера моделей, начинающиеся с «7». Это может указывать на аккумулятор ёмкостью примерно 7000 мА·ч.

Что касается сроков релиза, источник утверждает, что OnePlus 15T будет представлен в первой половине 2026 года. Подробности о камерах пока не раскрываются, но ранние отчёты говорят о появлении сверхширокоугольного объектива — его не было в предыдущем поколении. Вероятно, ближайшие утечки раскроют больше информации о компактном флагмане.

Конкуренты

OnePlus — не единственный производитель, готовящий компактный флагман на следующий год. OnePlus 15T, по слухам, будет конкурировать с Honor Magic 8 Mini, iQOO 15 Mini и Oppo Find X9s, которые также ожидаются в первой половине 2026 года.



