OnePlus готовится представить свои новые смартфоны — OnePlus 15 и Ace 6 — на мероприятии в Китае, которое состоится 27 октября. Компания уже раскрыла некоторые подробности о своём следующем флагмане, однако до сих пор не делилась информацией об Ace 6.

Теперь, благодаря странице устройства на крупнейшем китайском онлайн-маркетплейсе JD.com, стали известны ключевые характеристики будущей модели.

OnePlus Ace 6 получит OLED-дисплей с частотой обновления 165 Гц. Разрешение экрана не уточняется, но, судя по аналогии с OnePlus 15, оно, скорее всего, не превысит «1.5K». Смартфон будет работать на базе прошлогоднего флагманского процессора Snapdragon 8 Elite и оснащён аккумулятором ёмкостью 7800 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт.

Пока неизвестно, планирует ли компания выпустить Ace 6 за пределами Китая, но по своим характеристикам он вполне может стать международной версией под названием OnePlus 15R — традиционно эта линейка выступает в роли доступного флагмана для глобального рынка.