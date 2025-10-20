Компания Xiaomi анонсирует новые продукты, детали которых раскроет 23 октября 2025 года. Среди них серия смартфонов Redmi K90, умные часы Redmi Watch 6 и обновленная версия планшета Redmi K Pad, представленная в новой расцветке Golden White.

Планшет, похоже, соответствует цветовой гамме Flowing Gold White будущей модели Redmi K90 Pro Max. Помимо нового дизайна, планшет сохранил те же характеристики, что и оригинальные модели. Планшет оснащен 8,8-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением 3008×1880, частотой обновления 165 Гц и поддержкой HDR10, Dolby Vision и HDR Vivid. За яркость до 700 нит отвечает защита Corning Gorilla Glass 5 и технологичные параметры дисплея, включая Real RGB-раскладку и DC Dimming.

Под капотом устройства установлен мощный 3-нм чипсет MediaTek Dimensity 9400+ с восьмиядерным процессором и графическим ускорителем Immortalis-G925 MC12. Видеоигры на планшете обеспечиваются стабильной производительностью благодаря системе охлаждения и большой испарительной камере из алюминия. Работает он под управлением Android 15 в оболочке HyperOS 2, которая отлично интегрируется с экосистемой Xiaomi и поддерживает совместное использование с устройствами Apple.

Аккумулятор емкостью 7500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт позволяет продолжительно использовать планшет, а функция Bypass Charging Plus обеспечивает питание устройства напрямую во время игр, снижая нагрев. Время зарядки и износ батареи гарантируют сертификаты TÜV SÜD и TÜV Rheinland.

Объемный звучание обеспечивается двухдинамиковой системой с четырьмя кольцами, которая чуть громче и тоньше стандартных. Для фотографий и видеосвязи планшет оснащен 13-мегапиксельной основной камерой и 8-мегапиксельной фронтальной.



