Игровое подразделение ASUS Republic of Gamers (ROG) представило две новые клавиатуры — Azoth 96 HE и Falchion Ace HFX ZywOo Edition. Обе модели разработаны для профессиональных игроков и киберспортсменов, предлагая молниеносный отклик, точное управление и улучшенные тактильные ощущения при наборе текста.

ROG Azoth 96 HE получила магнитные переключатели ROG HFX V2 и компактную 96-процентную раскладку. Глубина срабатывания клавиш регулируется в диапазоне от 0.1 до 3.5 мм с точностью до 0.01 мм, а встроенный датчик Холла обеспечивает сверхточное определение нажатия и улучшенную энергоэффективность. Каждая клавиша откалибрована на заводе для стабильной работы Rapid Trigger.

Клавиатура поддерживает три режима подключения: беспроводной ROG SpeedNova 8K, проводной USB и Bluetooth, при этом может одновременно подключаться к пяти устройствам. В обоих режимах она обеспечивает частоту опроса 8000 Гц без дополнительного усилителя.

В Azoth 96 HE также встроен полноцветный сенсорный экран диагональю 1.47 дюйма и трёхпозиционный регулятор, позволяющий быстро менять параметры вроде чувствительности или глубины срабатывания. Конструкция с четырьмя слоями PORON, одной прокладкой IXPE и силиконовой подложкой снижает вибрации и шум клавиш. Верхняя панель выполнена из металла, а полупрозрачные клавиши с символикой ROG придают устройству премиальный вид.

Falchion Ace HFX ZywOo Edition создана совместно с профессиональным игроком в Counter-Strike Матьё «ZywOo» Эрбо. Она оснащена смазанными магнитными переключателями ROG HFX с диапазоном хода от 0.1 до 4.0 мм и ресурсом в 100 миллионов нажатий. Режим Rapid Trigger обеспечивает мгновенный сброс клавиши, повышая скорость и точность движений во время игры.





Клавиатура работает с частотой опроса 8000 Гц и временем отклика всего 0.125 мс. Пятислойная амортизационная система с силиконовой прокладкой делает набор более мягким и комфортным. Устройство имеет два порта USB-C для подключения к двум ПК одновременно и поставляется с защитной крышкой, которая также служит подставкой.

Стоимость и дата начала продаж обеих клавиатур пока не объявлены, однако ожидается, что новинки поступят на рынок по премиальной цене.