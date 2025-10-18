Компания Broadcom представила новое семейство чипов Wi-Fi 8, которые по словам производителя станут ключевым элементом следующего поколения беспроводных технологий. Wi-Fi 8 представляет собой новое направление в беспроводных технологиях , поскольку предыдущие стандарты гонялись за все более высокими пиковыми скоростями, а Wi-Fi 8 больше ориентирован на надежность, задержку и способность поддерживать производительность даже при высоких нагрузках.

Современные сети уже не ограничиваются простой передачей данных — они предназначены для обработки разнообразных рабочих нагрузок, включая голосовую связь, видео, данные с датчиков и задачи машинного обучения, требующие двусторонней передачи с минимальной задержкой.

В число новых чипов вошли BCM6718 для домашних сетей, а также BCM43840 и BCM43820 для корпоративных решений, а также BCM43109 — для периферийных устройств такие как смартфоны, ноутбуки и автомобили. Технология построена на телеметрическом механизме, который постоянно отслеживает параметры сети и помогает ей адаптироваться в реальном времени к перемещению устройств и изменениям условий сигнала.

Марк Гоникберг, старший вице-президент и генеральный директор подразделения беспроводной связи и подключения компании Broadcom, отметил:

Wi-Fi 8 представляет собой фундаментальный сдвиг в нашем подходе к беспроводной широкополосной связи. Переход к „эре искусственного интеллекта“ требует быстрых, интеллектуальных, адаптивных и исключительно надёжных сетей. Продукты Broadcom Wi-Fi 8 тщательно разработаны для обеспечения готовности к работе с искусственным интеллектом, высокой производительности, низкой задержки и предсказуемости, которые так необходимы современным технологиям на базе искусственного интеллекта.

Компания также анонсировала гибкие варианты лицензирования своего интеллектуального продукта для широкой индустрии, что должно способствовать быстрому развитию экосистемы устройств на базе Wi-Fi 8 и AI. В настоящее время чипы находятся в стадии предоставления в виде образцов избранным партнерам по всему миру.





Ранние инновации Broadcom, по словам экспертов, помогут ускорить развитие Wi-Fi-сетей нового поколения, продолжая укреплять их позиции как надежной платформы для подключения устройств будущего.