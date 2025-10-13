TP-Link объявила о первых успешных тестах Wi-Fi 8, хотя Wi-Fi 7 только начинает выходить на рынок. Новый стандарт делает ставку не на скорость, а на стабильность, низкие задержки и устойчивое соединение даже в загруженных сетях.

От скорости к надёжности

Как сообщает Forbes, TP-Link успешно установила соединение Wi-Fi 8 в лабораторных условиях. Пока речь идёт о прототипе: компания не раскрывает точных характеристик и не сообщает о дате выхода первых роутеров.

Wi-Fi 8, также обозначаемый как 802.11bn, позиционируется как «Ultra-Reliable Wireless» — технология сверхнадёжной связи. Главные цели — повышение пропускной способности, минимизация задержек и расширение зоны покрытия. TP-Link утверждает, что новый стандарт уменьшит помехи между беспроводными технологиями, которые работают на одном устройстве — Bluetooth, Zigbee и Ultra-Wideband.

На официальном сайте компании подчёркивается, что Wi-Fi 8 обеспечит стабильную работу множества устройств одновременно и устойчивое соединение при перемещении по дому. Даже на большом расстоянии от роутера пользователи получат меньше лагов и обрывов связи.

Что известно о перспективах

TP-Link пока не делится данными о скорости передачи данных и дате коммерческого запуска, однако ясно, что Wi-Fi 8 стремится решить проблемы, присущие беспроводным сетям: нестабильность сигнала, перегруженность каналов и задержки при работе в многопользовательской среде.





Если вы только присматриваетесь к роутеру с поддержкой Wi-Fi 7, спешить с апгрейдом не стоит: новая версия стандарта всё ещё на ранней стадии, а устройства поколения Wi-Fi 7 будут актуальны ещё несколько лет.