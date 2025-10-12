Появились новые сведения о долгожданном складном смартфоне Samsung, который впервые был представлен в январе. Согласно источникам из SamMobile, устройство может быть запущено не только в Южной Корее и Китае, но и на других мировых рынках — в отличие от прошлогодней специальной версии Galaxy Z Fold, ограниченной несколькими странами.

Тем не менее, на текущий момент подтверждён запуск телефона в ОАЭ, Китае и Южной Корее. Что касается США, Великобритании и других регионов, их включение в список рынков пока остаётся под вопросом. Такая неопределённость может указывать на то, что внутри Samsung пока нет окончательного решения относительно глобальной доступности смартфона.

Официальное представление гаджета ожидается в течение ближайших недель, после чего станет известна более подробная информация о его выходе на рынок.