Перед запуском серии Galaxy S26 в сети продолжают появляться новые слухи. Согласно сообщениям Alchemist Leaks, все три модели (Galaxy S26, S26 Plus и S26 Ultra) — получат значительные обновления камер. Особое внимание уделяется телеобъективам: в каждой из них будет использоваться сенсор размером 1/2,55 дюйма с разрешением 12 Мп, что гораздо больше, чем у Galaxy S25. Такое увеличение позволит делать снимки с лучшей детализацией и меньшим уровнем шума. У модели Ultra возможно появление ещё большего телеобъектива, однако эта информация пока не подтверждена.

Помимо этого, ожидается обновление других камерных сенсоров, хотя остальные детали остаются неизвестными. Представитель Samsung уже отметил, что новые модели получат улучшенные камеры. В серии также предполагается, что Galaxy S26 Ultra может получить аккумулятор ёмкостью 5400 мАч вместо 5000 мАч у предыдущей модели. Однако эта информация может измениться в последнюю минуту.

В утечках говорится и о том, что модель Galaxy S26 Edge отменена и её заменит более тонкая версия, что приведёт к появлению в линейке четырёх флагманских устройств. Официальная презентация ожидается в ближайшие месяцы.