Опрос показал, что отношение пользователей к сверхтонким моделям вроде iPhone Air и Galaxy S25 Edge разделилось почти поровну, несмотря на крайне слабые продажи устройств.

Тенденции дизайна смартфонов долгие годы развивались по узнаваемой схеме: Apple задаёт новое направление, аудитория реагирует критикой, затем рынок принимает новинку, а конкуренты быстро выпускают аналоги. В 2025 году этот цикл нарушился. Samsung и Apple представили ультратонкие смартфоны, но интерес оказался ниже ожиданий. Продажи Galaxy S25 Edge и iPhone Air настолько слабые, что производители пересматривают планы. Пользователи — тоже.

Опрос показывает преобладание скепсиса

По результатам опроса большинство участников считают, что у сверхтонких смартфонов нет будущего. Однако более 46% респондентов допускают, что направление может укрепиться. Скепсис объясним: по сообщениям, Samsung сомневается в запуске Galaxy S26 Edge из-за низких продаж текущей модели, Apple может перенести выпуск iPhone Air 2, а китайские бренды приостановили разработку собственных вариантов ультратонких устройств.

Сами модели также порождают вопросы. В iPhone Air и Galaxy S25 Edge заметны компромиссы — уменьшенная батарея, сокращённый набор камер и ограничения производительности. На фоне более «толстых» устройств они выглядят менее привлекательными.

Почему у форм-фактора всё же есть шанс

Несмотря на низкий спрос, отдельные производители уже продемонстрировали альтернативные подходы, которые устраняют ключевые проблемы. Motorola Edge 70 и Huawei Mate 70 Air предлагают более крупные аккумуляторы и стоят дешевле решений Apple и Samsung. Такой подход показывает направление развития для сегмента.





Ожидается, что второе поколение ультратонких смартфонов у лидеров рынка будет заметно доработано. Увеличенная батарея, улучшенное охлаждение и более продвинутые камеры могут расширить аудиторию. С учётом роста энергоэффективности процессоров будущие iPhone Air и Galaxy Edge могут стать менее компромиссными.

Сверхтонким смартфонам не обязательно становиться бестселлерами

Ключевой момент, на который обращают внимание аналитики, заключается в том, что ультратонкие модели не обязаны продаваться лучше Pro- и Ultra-версий. Производителям достаточно окупить разработку и подчеркнуть инновационный подход к дизайну. Для Apple и Samsung этого будет вполне достаточно.

Apple сохраняла iPhone Mini и iPhone Plus несколько поколений, прежде чем исключить их из линейки. Samsung предлагает огромный ассортимент устройств с самым широким спектром характеристик и цен. Оба бренда могут продолжить эксперименты с форм-фактором, оставляя место для развития концепции. Возможно, однажды рынок действительно получит смартфоны толщиной около 5 мм.