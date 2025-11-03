Компания RedMagic официально представила свой новый флагманский смартфон RedMagic 11 Pro за пределами Китая. Устройство получит международную версию с изменёнными характеристиками, официальными ценами и программой раннего предзаказа.

На глобальном рынке RedMagic 11 Pro станет старшей моделью по сравнению с RedMagic 10 Air. Смартфон работает на новейшем процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, дополненном фирменным чипом Red Core R4, который отвечает за улучшение графики и интерполяцию кадров в поддерживаемых играх.

Международная версия получила некоторые отличия от китайской. Вместо 8 000 мА·ч аккумулятора установлена батарея на 7 500 мА·ч, а мощность проводной зарядки снижена с 120 Вт до 80 Вт. При этом беспроводная зарядка мощностью 80 Вт сохранена.

Смартфон оснащён 6,85-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2688×1216 пикселей, частотой обновления 144 Гц и пиковым уровнем яркости 1800 нит. Фронтальная камера на 16 МП расположена под экраном, что обеспечивает полностью цельную панель без вырезов и отверстий. Основная камера представлена двумя сенсорами по 50 МП — основным и сверхширокоугольным.

RedMagic 11 Pro сохраняет активную систему охлаждения, включающую жидкостный контур, испарительную камеру и встроенный вентилятор, вращающийся со скоростью до 24 000 об/мин. Несмотря на такую конструкцию, смартфон получил защиту от воды по стандарту IPX8.





Мировой старт продаж состоится 19 ноября.

Цены на международную версию:

— 12 ГБ + 256 ГБ: $749 / €699

— 16 ГБ + 512 ГБ: $849 / €799

— 24 ГБ + 1 ТБ: $999 / €999