Casio выпустила в Японии новую лимитированную модель часов G-Shock MRG-B2000KT-3A, вдохновленную традиционным японским кузнечным искусством. Всего будет изготовлено 800 экземпляров, и каждый из них вручную украшен мастером-металлообработчиком Масао Кобаяси.

Дизайн часов основан на образе цубы — гарды между клинком и рукоятью меча, которая служит не только защитным, но и декоративным элементом. Безель украшен изображением феникса, выполненным методом чеканки Shishi-Aibori. Феникс, символ мира и процветания, вырезается вручную при помощи молотка и зубила, что делает каждый экземпляр уникальным. Безель изготовлен из титана с зелёным DLC-покрытием, имитирующим цвет «куроганэиро» — чёрного железа, характерного для кузнечного искусства. В винты безеля вставлены четыре изумруда, символизирующие мудрость и духовную силу.

Корпус часов имеет особую текстуру, напоминающую «ние» — кристаллический узор, возникающий на лезвиях закалённых мечей. Он выполнен из перекристаллизованного титана и покрыт коричневым AIP-слоем, придающим дополнительную прочность и оттенок меди. На боковой части корпуса, в районе отметки «9 часов», размещена табличка с гравировкой «2025 LIMITED». Циферблат имеет градиентную окраску от красного к оранжевому, а узор пера стрелы отсылает к амулету «хамая», который, по японским традициям, защищает от злых духов. Все декоративные элементы выполнены с высокой точностью на фабрике Yamagata Casio.

Ремешок изготовлен из тёмно-зелёного фторкаучука Durasoft, отличающегося мягкостью, износостойкостью и устойчивостью к выцветанию. Он украшен узором в виде панциря черепахи Бисамон — символом силы и стойкости. Застёжка из титана также покрыта коричневым AIP-слоем для повышения долговечности.

Модель MRG-B2000KT-3A обладает водонепроницаемостью до 20 атмосфер, поддерживает Bluetooth для автоматической синхронизации времени, солнечную подзарядку и радиоконтроль, совместимый с сигналами Японии, Северной Америки, Европы и Китая. Среди функций — мощная LED-подсветка Super Illuminator, мировое время для 300 городов, секундомер, таймер, будильник и режим энергосбережения.





Часы имеют размеры 54,7 × 49,8 × 16,9 мм, весят 138 г, оснащены сапфировым стеклом с антибликовым покрытием. Корпус и безель выполнены из титана, а заводная головка имеет винтовую конструкцию. При отсутствии радиосигнала или Bluetooth соединения точность хода составляет ±15 секунд в месяц.

Продажи Casio G-Shock MRG-B2000KT-3A в Японии начнутся в ноябре 2025 года по цене ¥935,000 (около $6,073). Всего выпустят 800 пронумерованных экземпляров, каждый из которых поступит в продажу в специальной подарочной упаковке. Ожидается, что модель вскоре появится и на международных рынках.