Компания Realme официально подтвердила, что лимитированная версия смартфона GT 8 Pro Aston Martin F1 Limited Edition поступит в продажу в Китае 10 ноября. Это уже второе сотрудничество бренда с автопроизводителем Aston Martin — ранее в этом году был выпущен Realme GT 7 Aston Martin F1 Limited Edition.

Realme GT 8 Pro Aston Martin F1 Limited Edition сохраняет конструкцию стандартной версии, но получил уникальные элементы, вдохновлённые дизайном и духом команды Aston Martin F1. Смартфон выполнен в фирменном цвете «Aston Martin Green» и украшен серебристым логотипом-крылом, символизирующим гоночное наследие британского бренда.

Задняя панель устройства выполнена с аэродинамической текстурой в форме двойного крыла, объединяющей эстетику скорости и роскоши. В комплект лимитированной версии войдут фирменная подарочная коробка, чехол с эмблемой Aston Martin и ключ для извлечения SIM-карты в форме гоночного болида.

Кроме того, Realme представила уникальный интерфейс, созданный специально для этой модели. В него входят эксклюзивные F1-анимации загрузки, фирменные обои, визуальные эффекты зарядки, улучшенный игровой режим GT и водяной знак камеры в стиле Aston Martin.

Смартфон оснащён флагманским чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и дополнительным дисплейным процессором R1, повышающим производительность в играх. Дисплей BOE Q10+ OLED имеет диагональ 6,79 дюйма, разрешение QHD+ и частоту обновления 144 Гц.





Аккумулятор ёмкостью 7,000 мА·ч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 120 Вт и беспроводную зарядку 50 Вт. В основной камере установлены три сенсора: 50-мегапиксельный главный модуль с оптической стабилизацией, 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и 200-мегапиксельная перископическая камера с сенсором Samsung HP5.