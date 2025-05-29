Realme представила эксклюзивную версию смартфона GT 7 — Dream Edition, созданную в партнерстве с гоночной командой Aston Martin Aramco Formula 1 Team. Новинка отличается уникальным дизайном, фирменным программным обеспечением и специальной упаковкой, которая выделяет её среди стандартных моделей GT 7 и GT 7T.

Дизайн и особенности Realme GT 7 Dream Edition

Realme GT 7 Dream Edition выполнен в фирменном цвете Aston Martin Racing Green с выгравированными серебряными логотипами Realme и Aston Martin на задней панели. Задняя крышка украшена аэродинамическими линиями, вдохновленными болидами Формулы 1. Кнопка питания окрашена в жёлтый цвет, который также используется в отделке блока камер и вокруг линз. Камера у Dream Edition немного компактнее, чем у обычного GT 7.

Оформление и комплектация

Realme GT 7 Dream Edition предлагает фирменный экран загрузки с логотипом Aston Martin, уникальные иконки приложений, эксклюзивные обои и специальную анимацию зарядки. Эти элементы предустановлены на устройстве и недоступны в других версиях смартфона.

Смартфон поставляется в коллекционной коробке зелёного цвета, внутри которой находится чёрный чехол с вырезом для логотипа Aston Martin и стилус-ключ для извлечения SIM-карты в форме болида Формулы 1.

Характеристики и стоимость

Realme GT 7 Dream Edition доступен только в конфигурации с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Аппаратные характеристики аналогичны обычной версии GT 7, однако особый дизайн и оформление придают устройству премиальный статус.

Стоимость Realme GT 7 Dream Edition составляет €900 в Европе. Смартфон уже доступен для предзаказа и ориентирован на пользователей, которые ищут не только высокую производительность, но и уникальный стиль.