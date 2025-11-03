Компания Xiaomi выпустила в Китае новую версию умной ванночки для ног — Mijia Smart Airbag Foot Bath 2 Pro Lift Version. Новинка уже доступна для предзаказа на площадке JD.com по цене 1 149 юаней (около 161 доллара).

Главной особенностью устройства стал электрический подъемный механизм с двойным винтовым приводом, который позволяет поднимать и складывать ванночку одним нажатием кнопки. По данным Xiaomi, конструкция прошла более 10 000 испытаний без повреждений. Во время работы высота устройства достигает 35 см, а в сложенном состоянии она уменьшается до 18 см, что облегчает хранение под мебелью или рядом с шкафами.

Ванночка оснащена системой воздушных подушек, обеспечивающих массаж всей поверхности стопы — подъема, свода и пятки. Основание выполнено из мягкого материала TPE, приятного на ощупь и устойчивого к загрязнениям. Кроме того, устройство поддерживает функции подогрева и вибрации, способствующие улучшению кровообращения и снятию усталости после долгого дня.

Для поддержания гигиены Xiaomi оснастила ванночку ультрафиолетовой лампой, встроенной в водопроводную систему. Она уничтожает до 99,9% бактерий, включая кишечную палочку и стафилококк. При этом свет УФ-лампы не контактирует с кожей, оставаясь внутри трубопровода.

Система нагрева DPS обеспечивает полную изоляцию воды и электричества, поддерживая температуру в диапазоне от 35°C до 48°C. При превышении 54°C срабатывает защита и устройство прекращает нагрев, выдавая код ошибки E2. Кабель длиной 1,5 метра оснащен встроенной системой защиты от утечек тока, автоматически отключающей питание за 0,1 секунды при обнаружении неисправности.





Mijia Smart Airbag Foot Bath 2 Pro поддерживает интеграцию с экосистемой HyperOS и может управляться через приложение Mi Home или голосового помощника Xiao AI. Пользователи могут запускать сеансы, регулировать режимы и отслеживать статистику прямо со смартфона. Устройство предлагает десять интеллектуальных массажных режимов, четыре настраиваемых профиля и недельный календарь процедур.

Также предусмотрена сенсорная панель управления, таймер на 5-60 минут и функция памяти, сохраняющая предпочтительные настройки. Для удобства перемещения в корпус встроена скрытая ручка и ролики. Ванночка оснащена системой самослива с помощью силы тяжести и поддерживает однокнопочную самоочистку.