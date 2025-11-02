Компания Xiaomi, по сообщениям инсайдеров, готовится представить новый флагман — Xiaomi 17 Ultra. По данным известного информатора Digital Chat Station, устройство уже прошло сертификацию в Китае и появится на рынке вместе с рядом других моделей, включая Huawei Mate 70 Air, серию Mate 80, складной Mate X7, Oppo Reno 15, Honor 500, Vivo S0, OnePlus Ace 6 и Redmi Turbo 5.

Как отмечает источник, Xiaomi зарегистрировала сразу две версии 17 Ultra с номерами моделей 2512BPNDAC и 25128PNA1C. Обе модификации будут оснащены поддержкой технологии сверхширокополосной связи (UWB), однако старшая версия дополнительно получит возможность спутниковой связи Tiantong и поддержку системы Beidou для отправки коротких сообщений. Это позволит пользователям оставаться на связи даже в отдалённых районах, где отсутствует сотовое покрытие, например в пустынях или в море.

По предварительным данным, Xiaomi 17 Ultra получит 6,8-дюймовый плоский OLED-дисплей с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц. В основе смартфона будет лежать новый флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Устройство оснастят аккумулятором повышенной ёмкости собственного производства Xiaomi Jinsha River, поддержкой беспроводной зарядки и защитой от воды и пыли по стандарту IP68.

Главной особенностью модели станет камера. В неё войдёт 50-мегапиксельный основной сенсор с увеличенным размером матрицы и встроенной технологией зумирования, а также 200-мегапиксельный телеобъектив-перископ с несколькими фокусными расстояниями и возможностью макросъёмки. По словам инсайдера, Xiaomi значительно улучшила динамический диапазон и детализацию снимков при любом освещении.

Ожидается, что Xiaomi 17 Ultra выйдет в трёх цветах — чёрном, белом и фиолетовом. Дебют устройства, предположительно, состоится до Китайского Нового года. Начальная цена составит около 6000 юаней (примерно 845 долларов США).



