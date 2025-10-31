Xiaomi продолжает активно развивать линейку умных устройств для дома и представила обновлённую версию своего замка Smart Door Lock 4 Pro. Новая модель под названием Dual Camera Edition официально вышла в Китае и получила улучшенные характеристики, повышенную автономность и дополнительные функции безопасности.

Главное новшество отражено уже в названии — теперь замок оснащён двумя камерами. Если стандартная версия имела одну камеру на 2 Мп с углом обзора 152°, то Dual Camera Edition получил основную камеру на 3 Мп с углом обзора 160° и дополнительную камеру на 2 Мп с углом 128°. Такое сочетание обеспечивает более широкий и чёткий обзор пространства перед дверью.

Как и раньше, устройство поддерживает двенадцать способов разблокировки, включая распознавание лица с помощью искусственного интеллекта, сканирование вен ладони, отпечатков пальцев, NFC, Bluetooth и ввод пароля. Для надёжности предусмотрен и физический ключ.

С внутренней стороны установлен 3,97-дюймовый экран, который позволяет видеть посетителя перед открытием двери. Замок поддерживает Wi-Fi и Bluetooth, а пользователи могут просматривать видеопоток, получать уведомления о движении или попытке взлома, а также управлять настройками через приложение Xiaomi Home.

Автономность также выросла: Dual Camera Edition использует аккумулятор ёмкостью 6870 мА·ч и четыре батарейки типа AA, что обеспечивает до шести месяцев работы без подзарядки — заметное улучшение по сравнению с оригиналом.





Стоимость Xiaomi Smart Door Lock 4 Pro Dual Camera Edition в Китае составляет 2899 юаней (около 408 долларов). Пока что устройство доступно только на китайском рынке, однако запуск этой модели подчёркивает стремление Xiaomi расширять линейку умных систем безопасности для дома.