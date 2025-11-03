Компания Casio отметила 30-летие своей линейки Pro Trek выпуском двух лимитированных моделей — PRW-61ANS-3 и PRG-340ANS-3. Обе новинки посвящены теме «Единство с природой» и сочетают в себе надёжность для активного отдыха с экологичным дизайном.

Модель PRW-61ANS-3 стала первой в серии, получившей циферблат с зелёным напылением методом парового осаждения и золотистыми акцентами, символизирующими солнечный свет, проходящий сквозь листву. В свою очередь, PRG-340ANS-3 оснащена двухслойным LCD-дисплеем, который обеспечивает улучшенную читаемость цифрового компаса. Оба варианта оформлены в зелёно-золотой цветовой гамме, отражающей гармонию природы и света.

В честь юбилея на ремешках напечатаны обозначения всех предыдущих моделей Pro Trek, выпущенных с 1995 года, а задняя крышка украшена логотипом 30-летия. Упаковка выполнена без использования пластика и соответствует принципам экологической ответственности.

Обе модели оснащены фирменной системой Triple Sensor, которая измеряет направление, атмосферное давление, высоту и температуру. Часы работают на солнечной энергии благодаря системе Tough Solar и поддерживают радиокоррекцию Multiband 6, обеспечивающую точное время по сигналам шести мировых станций.

Корпус и ремешок изготовлены из биопластика на основе растительного сырья, что снижает воздействие на окружающую среду. Часы выдерживают давление воды до 100 метров, устойчивы к морозу до -10°C и оснащены двойной подсветкой Super Illuminator для работы в темноте.





Среди дополнительных функций — мировое время (29 часовых поясов), секундомер с точностью до 1/100 секунды, таймер обратного отсчёта на 60 минут, пять ежедневных будильников, автоматический календарь (до 2099 года) и режим энергосбережения. Модель PRW-61ANS-3 имеет размеры 51 × 47,4 × 14,7 мм и весит 57 граммов.

Обе версии получили минеральное стекло, безель с золотистым ионным покрытием и завинчивающуюся заводную головку. Заряда батареи хватает на 6 месяцев при обычном использовании или до 25 месяцев в полной темноте при активированном режиме энергосбережения.

Casio выпустит юбилейные модели Pro Trek PRW-61ANS-3 и PRG-340ANS-3 в ноябре по цене 69 500 иен (около 451 доллара) и 39 500 иен (около 256 долларов) соответственно.