Несмотря на ожидания рекордной стоимости, новая утечка указывает: первый трифолдер Samsung может быть дешевле $3 000 — но всё равно останется крайне дорогим устройством.

Samsung уже показала миру прототип своего первого смартфона с тройным складыванием, который, вероятно, выйдет под названием Galaxy Z TriFold. Компания не раскрывала ни цены, ни сроков релиза, однако вокруг устройства появилось несколько противоречивых слухов.

Изначально сообщалось, что Galaxy Z TriFold может стоить около $3 000. Новый источник утверждает: цена всё же будет ниже.

Новый слух говорит о цене $2 499

Samsung пока не объявила дату презентации Galaxy Z TriFold. Ряд отчётов предполагал, что устройство покажут в конце 2025 года, а ограниченный запуск состоится в 2026-м. Учитывая близость конца года, возможный анонс — вопрос ближайших недель.

Ранее один из источников утверждал, что трифолдер представят 5 декабря по цене около 4,4 млн вон (примерно $3 000). Это на 50% дороже Galaxy Z Fold 7, который стартует с $1 999.





Последний слух называет другую сумму — $2 499. Такая цена делает модель не столь шокирующей, хотя и далёкой от массовой доступности. При этом Galaxy Z TriFold якобы окажется на $300 дешевле конкурента Huawei Mate XTs.

Ограниченный запуск в нескольких странах

Даже при сниженной цене устройство останется нишевым. Ожидается, что Samsung выпустит Galaxy Z TriFold лишь на небольшом числе рынков с высокой покупательной способностью. Среди них называют США, Южную Корею, Китай и ОАЭ.