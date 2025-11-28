Vivo раскрыла ключевые характеристики S50 Pro Mini — компактного смартфона, который в глобальных странах выйдет как Vivo X300 FE. Анонс устройства намечен на следующий месяц в Китае, и компания уже подтвердила основные особенности модели.

Компактный корпус, камера-планка и защищённый дизайн

Vivo S50 Pro Mini получил горизонтальную камеру-бар на задней панели. Внутри блока расположены три камеры и светодиодная вспышка. Производитель подтвердил наличие крупного основного датчика, сверхширокоугольного модуля и перископической 50-Мп камеры Sony IMX882.

Ранее опубликованные изображения фронтальной части показывают плоский экран с округлёнными углами. Форм-фактор компактный: смартфон оснащён 6,31-дюймовой OLED-панелью с разрешением 1,5K и частотой 120 Гц. Фронтальная камера — 50 Мп. Под дисплеем установлен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Snapdragon 8 Gen 5 и флагманская начинка

Смартфон оснащён новым чипсетом Snapdragon 8 Gen 5 в сочетании с оперативной памятью LPDDR5x и накопителем UFS 4.1. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6500 мА·ч. Подтверждена поддержка 90-ваттной проводной и 40-ваттной беспроводной зарядки.

Vivo S50 Pro Mini работает под управлением Android 16 с оболочкой OriginOS 6. Среди дополнительных особенностей — стереодинамики, линейный вибромотор по оси X, металлическая рамка аэрокосмического класса и степень защиты корпуса IP68/69.





Базовая версия Vivo S50 тоже готовится к анонсу

Одновременно Vivo представит стандартный Vivo S50. Он получит чип Snapdragon 8s Gen 3, до 16 ГБ оперативной памяти и 6,59-дюймовый OLED-дисплей 1,5K с частотой 120 Гц. Дизайн задней панели у базовой модели будет отличаться от оформления S50 Pro Mini, что уже подтверждено тизером компании.