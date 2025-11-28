Конкурс проходит на платформе «Промптхаб» и продлится год. Любой желающий может выбрать задание и выполнить его вместе с нейросетью Алисой AI. Уже подано несколько сотен заявок, а первое награждение состоится в декабре 2024 года.

Конкурс открыт для всех и не требует спецзнаний

Яндекс объявил запуск Всероссийского конкурса по промптингу — крупного проекта, рассчитанного на год. Участникам предлагают выбирать ИИ-челленджи (задания) и выполнять их с помощью нейросетей. Среди примеров: создание детской книги с иллюстрациями совместно с Алисой AI или генерация видео о интересном месте в городе.

Приём работ по текущим челленджам завершается 30 ноября, а награждение состоится в декабре. В каждом конкурсе предусмотрено пять призовых мест. Жюри возглавит Дмитрий Масюк, руководитель бизнес-группы Поиска и искусственного интеллекта Яндекса.

Награды распределятся так:

1 место — 250 000 рублей;

2 место — 150 000 рублей;

3 место — 50 000 рублей;

4-5 места — колонка «Яндекс Станция Миди».

Призовой фонд конкурса составляет 15 млн рублей.





Промптхаб набирает аудиторию и становится центром конкурсной активности

Площадкой для конкурса стал сервис «Промптхаб» — пространство для поиска готовых промптов, публикации своих и отслеживания личного ИИ-индекса. Индекс показывает активность пользователя в работе с нейросетями.

За первые 10 дней работы платформы пользователи добавили 30 тысяч промптов, а аудитория достигла 2,5 млн человек. На сервисе представлены 25 тематик — от учёбы и психологии до путешествий и кулинарии. Любой промпт можно сразу отправить в чат с Алисой AI — этой функцией уже воспользовались более 200 тысяч пользователей.