То, что ещё недавно показалось бы отрасли шуткой, постепенно становится реальностью: по сообщениям аналитика Мин-Чи Куо, Apple рассматривает возможность поручить производство базового чипа M7 компании Intel — полностью минуя TSMC для этой модели.

Речь идёт о стандартной версии M7, которая, вероятно, будет использоваться в будущих MacBook Air, iPad и, возможно, в более доступной версии Vision Pro. Предполагается, что процессор изготовят по техпроцессу Intel 18A, специальный вариант которого для Apple будет называться «18AP». Массовый выпуск ожидается не ранее 2027 года, так что первые устройства на таком чипе появятся ещё не скоро.

Более мощные версии — M7 Pro и M7 Max — по-прежнему должны производиться на мощностях TSMC, используя её будущие техпроцессы N2P или улучшенный A18. По сути, Apple распределяет нагрузку между производителями, но самые технологичные модели доверяет своему наиболее надёжному партнёру.

Если планы реализуются, базовый M7 может стать витриной для попытки Intel вернуть себе позиции в сегменте контрактного производства. Успешное сотрудничество с Apple может привлечь к Intel и других клиентов — например, Qualcomm, которая также ищет альтернативу TSMC.

Для Apple такой шаг выглядит стратегическим: выпуск миллионов недорогих Mac и iPad требует огромных производственных мощностей. Передав эту часть заказов Intel, компания позволит TSMC сосредоточиться на премиальных решениях и параллельно получит второго поставщика, способного в перспективе стать настоящей альтернативой.





Понять, насколько конкурентоспособен техпроцесс Intel 18A, станет проще уже в следующем году, когда появятся первые ноутбуки на Panther Lake. Но сам факт, что Apple рассматривает возможность доверить Intel производство реальных продуктов, — уже весьма показателен, учитывая историю их отношений.