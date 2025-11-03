Компания Casio начала прием предзаказов на новую серию часов G-Shock GA-B010. В линейку входят три модели: GA-B010-1AJF (чёрная), GA-B010-1A1JF (чёрная с полностью затемненным циферблатом) и GA-B010-3AJF (оливковая). Все варианты оценены в 27 500 иен, а официальный старт продаж запланирован на ноябрь 2025 года.

Модель GA-B010 относится к крупным корпусным часам, оснащённым солнечным питанием Tough Solar и поддержкой Bluetooth-подключения. Новая LSI-микросхема и улучшенный алгоритм позволили снизить энергопотребление при подсчете шагов примерно на 40% по сравнению с моделью GBA-800. Часы фиксируют количество шагов, отображают ежедневную статистику на ЖК-экране и показывают прогресс относительно цели. Функция напоминания о движении предупреждает пользователя, если он долгое время остается без активности. Все данные о шагах можно синхронизировать со смартфоном через приложение Casio Watches.

Среди других возможностей — мировое время (55 городов), секундомер, таймер, пять будильников, а также функция поиска телефона. Часы поддерживают автоматическую корректировку времени и режим энергосбережения. При полном заряде они могут работать около пяти месяцев без солнечной подзарядки и до 26 месяцев в режиме экономии энергии. Средняя точность при отсутствии связи со смартфоном составляет ±15 секунд в месяц.

Корпус выполнен по технологии Carbon Core Guard с использованием углеродного волокна и армированной смолы. Безель, корпус и ремешок изготовлены из биомассового пластика, что снижает воздействие на окружающую среду. Размер корпуса составляет 52,3 × 49,3 × 15,2 мм, вес — 57 г. Водонепроницаемость заявлена на уровне 20 атмосфер.

GA-B010 имеет аналогово-цифровой дисплей с эффектом солнечного луча, металлическим внутренним кольцом и безелем с вакуумным напылением. Часы оснащены крупной передней кнопкой для удобного управления, светонакопительными стрелками и метками, а также двойной светодиодной подсветкой Super Illuminator для работы в темноте. Стекло выполнено из неорганического материала, а ремешок рассчитан на запястья диаметром от 145 до 215 мм.



