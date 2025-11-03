Компания OpenAI продолжает укреплять свою технологическую базу для масштабирования вычислительных мощностей, необходимых для работы своих ИИ-агентов. В понедельник разработчик ChatGPT объявил о заключении соглашения с Amazon на поставку облачных вычислительных услуг на сумму 38 миллиардов долларов в течение следующих семи лет.

Согласно условиям сделки, OpenAI начнёт использовать мощности Amazon Web Services (AWS) немедленно. Вся запланированная вычислительная инфраструктура будет введена в эксплуатацию до конца 2026 года, при этом у компании останется возможность дальнейшего расширения в 2027 году и последующие годы.

Соглашение с Amazon последовало вскоре после внутренней реструктуризации OpenAI, проведённой на прошлой неделе. Благодаря этим изменениям компания больше не обязана получать одобрение Microsoft на заключение контрактов с другими поставщиками вычислительных услуг.

Сделка с Amazon является частью масштабного плана OpenAI по наращиванию вычислительных мощностей. Компания намерена инвестировать свыше 1 триллиона долларов в развитие инфраструктуры в течение следующего десятилетия. В последние месяцы OpenAI объявила о строительстве новых дата-центров совместно с Oracle, SoftBank, Объединёнными Арабскими Эмиратами и рядом других партнёров, а также о сотрудничестве с производителями чипов Nvidia, AMD и Broadcom.

По мнению некоторых аналитиков, столь агрессивное наращивание инвестиций со стороны OpenAI и других технологических гигантов может указывать на формирование «пузыря искусственного интеллекта». Эксперты предупреждают, что компании вкладывают огромные суммы в развитие технологий, которые пока не доказали свою экономическую эффективность и могут не оправдать ожиданий инвесторов.



