Huawei присоединяется к тренду на сверхтонкие смартфоны, представленные в этом году Samsung, Tecno, Apple и Motorola. Компания готовит к выпуску новую модель Mate 70 Air, которая уже появилась в базе данных оператора связи, а также на промо-постере, раскрывающем её дизайн. Теперь в сети появились живые фотографии устройства, опубликованные пользователем Xiaohongshu.

Mate 70 Air оснащён экраном с закруглёнными краями диагональю около 6,9 дюйма. В верхней части дисплея расположен вырез под фронтальную камеру, а боковые рамки плавно переходят в алюминиевую рамку корпуса, создавая впечатление цельного дизайна.

На задней панели находится круглый модуль камеры с тремя сенсорами. Согласно утечкам, основной модуль получит датчик формата 1/1,3 дюйма. Толщина корпуса составит примерно 6 мм, что делает Mate 70 Air одним из самых тонких смартфонов Huawei. При этом устройство сохранит поддержку стандартной nanoSIM-карты и добавит возможность подключения eSIM.

По данным инсайдеров, смартфон будет работать на фирменном процессоре Kirin 9020 и получит до 16 ГБ оперативной памяти. В качестве программной платформы заявлена HarmonyOS 5.1, предустановленная «из коробки».

Mate 70 Air поступит в продажу в трёх цветах: Obsidian Black (чёрный обсидиан), Feather White (перламутрово-белый) и Gold Silk Silver Brocade (золотисто-серебристый шёлк).



