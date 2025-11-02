Компания Vivo выпустила новый смартфон Y19s 5G, расширив линейку доступных моделей серии Y19. Новинка оснащена большим экраном, мощным аккумулятором и современным процессором, обеспечивая стабильную работу в повседневных задачах при невысокой цене.

Vivo Y19s 5G получил корпус размером 167.3 x 76.95 x 8.19 мм и весом 199 граммов. Смартфон оснащён 6.74-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD+ (1600 x 720 пикселей) и частотой обновления 90 Гц, что обеспечивает плавную прокрутку и комфорт при просмотре контента. Яркость экрана достигает 700 нит, а цветовой охват составляет 70% NTSC.

За производительность отвечает чип MediaTek Dimensity 6300, выполненный по 6-нм техпроцессу. Устройство комплектуется до 6 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 128 ГБ встроенного хранилища стандарта eMMC 5.1, которое можно расширить с помощью карты microSD до 2 ТБ.

Одним из ключевых преимуществ смартфона является ёмкий аккумулятор на 6,000 мА·ч с поддержкой 15-ваттной быстрой зарядки, которого хватает на целый день активного использования.

Смартфон работает на Android 15 с фирменной оболочкой Funtouch OS 15 и обещает получать будущие обновления системы. В фоточасти устройство оснащено основной 13-мегапиксельной камерой и дополнительным сенсором на 0.08 Мп, а также 5-мегапиксельной фронтальной камерой для селфи.





Модель поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi (2.4 и 5 ГГц), Bluetooth 5.4, GPS и оснащена портом USB Type-C. Также предусмотрен боковой сканер отпечатков пальцев, поддержка двух SIM-карт с 5G и защита от пыли и влаги по стандарту IP64.

Vivo Y19s 5G выпускается в двух цветах — Majestic Green и Titanium Silver — и доступен в трёх конфигурациях памяти: