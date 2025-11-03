Компания Xiaomi выпустила новый бытовой прибор — Mijia Smart Sterilizer, предназначенный для поддержания гигиены в домашних условиях. Устройство рассчитано на объём 25 литров и доступно на площадке JD.com по цене 1 199 юаней (около 168 долларов).

Mijia Smart Sterilizer ориентирован на семьи с детьми и пользователей, уделяющих особое внимание чистоте. Благодаря вместимости в 25 литров он подходит для стерилизации детских бутылочек, посуды, игрушек и мелких предметов одежды. Внутренняя камера оснащена корзинами из пищевой нержавеющей стали марки 304, устойчивой к коррозии и образованию бактерий.

Устройство использует двойную систему стерилизации, сочетающую ультрафиолетовое (UV-C) излучение и пастеризацию. УФ-система включает 24 светодиода с длиной волны 260-270 нм, расположенные таким образом, чтобы обеспечивать равномерное 360-градусное покрытие. Режим пастеризации нагревает камеру до 75°C. В сочетании эти методы уничтожают до 35 типов микроорганизмов с эффективностью 99,999%.

После каждого цикла обработки внутренняя поверхность остаётся антибактериальной до 72 часов. Стерилизатор оснащён графеновой системой нагрева, которая позволяет достичь температуры 75°C всего за восемь секунд. Xiaomi отмечает, что эта температура оптимальна для предотвращения появления плесени, удаления излишней влаги и устранения запахов, например, молочных остатков.

Воздушная циркуляция построена по принципу дымоходного эффекта, что обеспечивает равномерное распределение тепла при низком уровне шума — менее 29,8 дБ. Для удобства предусмотрен ночной режим, в котором отключаются звуки кнопок и приглушается подсветка.





Mijia Smart Sterilizer интегрируется в экосистему Xiaomi HyperOS и управляется через приложение Mi Home. Пользователь может дистанционно отслеживать состояние устройства, планировать циклы очистки и выбирать режимы стерилизации. Дополнительно предусмотрены функции защиты от ожогов, детский замок, автоматическое освещение при открытии двери и мягкая подсветка. Верхняя панель устройства может использоваться как дополнительная полка для хранения.