Компания Sapphire официально объявила о своём выходе на рынок мини-ПК, представив новую линейку Edge AI. Устройства созданы на базе новейших процессоров AMD Ryzen AI 300 и ориентированы на задачи, связанные с искусственным интеллектом, создание контента и производительность в компактном форм-факторе.

Серия включает три модели — Edge AI 370, Edge AI 350 и Edge AI 340, каждая из которых оснащена собственным чипом Ryzen AI и встроенной графикой Radeon.

Флагманом линейки стал Edge AI 370, получивший процессор AMD Ryzen AI 9 HX 370 с 12 ядрами и 24 потоками, а также графику Radeon 890M. Модель Edge AI 350 оснащена чипом Ryzen AI 7 350 с 8 ядрами и графикой Radeon 860M, а младшая версия Edge AI 340 — процессором Ryzen AI 5 340 с 6 ядрами и графикой Radeon 840M. Все три модели оснащены нейропроцессорами (NPU), обеспечивающими до 50 TOPS вычислительной мощности для задач ИИ.

Каждая система поддерживает до 96 ГБ оперативной памяти DDR5 SO-DIMM в двухканальном режиме. Для хранения данных предусмотрены несколько слотов M.2 PCIe под SSD-накопители. Мини-ПК поставляются в «barebone»-конфигурации, что позволяет пользователям самостоятельно установить память и накопитель.

Особенностью дизайна стала магнитная верхняя крышка, обеспечивающая быстрый доступ к внутренним компонентам без использования инструментов. Корпус размером 117 × 111 × 30 мм выполнен в чёрно-золотом цвете, а вентиляционные отверстия на боковых и нижней частях корпуса способствуют стабильному охлаждению.





На передней панели размещены два порта USB 3.2 Gen 2 Type-A, аудиоразъём и кнопка питания с LED-индикатором. Задняя панель включает два HDMI 2.1, два USB 4.0 Type-C с поддержкой Power Delivery 3.0, один USB 3.2 Gen 2 Type-A, один USB 2.0 Type-A, сетевой порт RJ45 (2.5G) и разъём питания.

Мини-ПК оснащены модулем M.2 WLAN с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth, совместимы с операционными системами Windows и Linux, а также поддерживают крепление VESA для удобного размещения.

Sapphire пока не раскрыла стоимость и сроки начала продаж серии Edge AI.