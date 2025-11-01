Samsung начала распространение стабильной версии оболочки One UI 8, основанной на Android 16, для двух моделей из линейки Galaxy A — Galaxy A06 4G и Galaxy A07 4G.

Обновление для Galaxy A06 4G выходит под номером прошивки A065FXXU7CYJ8, а для Galaxy A07 4G — под номером A075FXXU1BYJA. Размер загрузки составляет около 2,3 ГБ, и на данный момент обновление распространяется в Филиппинах, Таиланде, Индонезии и Малайзии. В ближайшее время ожидается расширение географии обновления на другие регионы.

Стоит отметить, что Galaxy A06 4G получил стабильную версию One UI 8 с сентябрьским патчем безопасности Android за 2025 год, тогда как Galaxy A07 4G уже обновлён до октябрьского патча.

Пользователи, которые ещё не получили уведомление об обновлении, могут проверить его наличие вручную, перейдя в меню настроек телефона: Настройки > Обновление ПО.