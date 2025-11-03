Компания Lexar выпустила в Китае новый портативный твердотельный накопитель Air (pSSD). Устройство весит всего 19 граммов и имеет толщину всего 6 мм в самой тонкой части, что делает его одним из самых компактных и лёгких решений для мобильного хранения данных. Lexar позиционирует новинку как быстрый и удобный вариант для пользователей, которым необходим доступ к высокоскоростной памяти в дороге.

Lexar Air доступен в двух версиях — с объёмом 512 ГБ и 1 ТБ. Стоимость модели на 1 ТБ составляет 459 юаней (около 64 долларов). Версия на 512 ГБ пока не поступила в продажу.

Накопитель оснащён интерфейсом USB 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с) и оснащён встроенным разъёмом USB-C. В комплекте также идёт кабель с переходником USB-C на USB-A. Максимальная скорость последовательного чтения достигает 390 МБ/с, а записи — до 400 МБ/с.

SSD выполнен в компактном корпусе толщиной не более 9,3 мм и оснащён отверстием для ремешка. Прочная конструкция выдерживает падения с высоты до двух метров. Покупателям предлагаются два цветовых варианта — лаймово-зелёный и чёрный.

Lexar использует однокристальный контроллер, который обеспечивает стабильную работу без перегрева и минимизирует энергопотребление. Даже при длительной передаче данных устройство сохраняет высокую скорость без необходимости дополнительного охлаждения.





Накопитель поддерживает фирменное мобильное приложение для резервного копирования на iPhone и Android. Программа позволяет автоматически сохранять фото и видео, синхронизировать данные в реальном времени, восстанавливать изображения в полном разрешении и работать с функцией Live Photos на iPhone. Это делает Lexar Air удобным решением для пользователей, желающих быстро освободить память смартфона. Устройство совместимо с macOS 14 и новее, Windows 11/10/8/7, Android 10 и выше, а также iOS 17 и новее.