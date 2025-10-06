Компания Sharge выпустила компактный портативный SSD-хаб Disk Pro, совмещающий твердотельный накопитель, мультипортовую док-станцию и систему активного охлаждения. Устройство заявлено как первый в мире «всё-в-одном» портативный SSD и уже доступно для поддержки на Kickstarter.

Хранилище, док-станция и охлаждение в одном корпусе

Sharge Disk Pro оснащён встроенной TLC-памятью объёмом до 4 ТБ и совмещён с USB-хабом, включающим порты USB-C, USB-A (3.0 и 2.0) и HDMI 2.1. Скорость передачи данных достигает 10 Гбит/с, а через HDMI можно вывести изображение в 4K при 144 Гц или 8K при 30 Гц. Поддерживается подача питания — вход до 100 Вт и выход до 80 Вт, что позволяет одновременно заряжать устройства и передавать данные.

Disk Pro совместим с широким спектром техники: MacBook, iPhone, Android-смартфонами, iPad, консолями Nintendo Switch и Steam Deck, а также цифровыми камерами. Встроенный кабель USB-C позволяет работать без внешнего питания даже с маломощными устройствами.

Система охлаждения Ice-storm

Для защиты от перегрева при передаче больших файлов и видеомонтаже в Disk Pro установлен вентилятор Ice-storm. В режиме Turbo он вращается со скоростью до 10 000 об/мин, снижая температуру до 35 °C, а в Auto автоматически регулирует обороты в зависимости от нагрева памяти и выключается, когда охлаждение не требуется.

Размеры устройства — 90×61×11 мм, вес около 150 г. Благодаря магнитной площадке SSD можно зафиксировать на ноутбуке или смартфоне. По словам производителя, совместимость протестирована более чем с 800 устройствами, выпущенными за последние три года. Поддерживаются OTA-обновления для расширения совместимости в будущем.





Цена и доступность

На Kickstarter ранние цены начинаются от $189 за версию 1 ТБ, $289 за 2 ТБ и $469 за 4 ТБ. Розничная стоимость стартует с $239 за базовую модель.