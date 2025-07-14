Компания TP-Link анонсировала выпуск новой модели маршрутизатора, TL-7DR6430. Это бюджетное решение, разработанное для применения в домашних условиях и в небольших офисах, поддерживает стандарт Wi-Fi 7 и обладает расширенным функционалом, в том числе специальным режимом для игр.

Общая пропускная способность устройства, охватывающая все поддерживаемые диапазоны, достигает 6430 Мбит/с. Коммутационные возможности включают универсальный порт WAN/LAN (2,5 Гбит/с) и три порта LAN с пропускной способностью 1 Гбит/с каждый. Производитель подчеркивает возможность использования роутера для создания сетевого хранилища (NAS) и быстрой передачи данных в локальной сети.

TP-Link TL-7DR6430 поддерживает конфигурацию 4T5R, протокол EasyMesh и простую интеграцию с устройствами IoT того же производителя. Для любителей игр предусмотрен отдельный LAN-порт, оптимизированный для игр, и поддержка четырех встроенных сервисов, ускоряющих игровой процесс: NetEase UU, Thunder, Youbangbang и Qiyou.

В дополнение к этому, роутер оснащен функциями контроля доступа для детей и возможностью беспроводной аутентификации уровня «бизнес». Важным преимуществом новинки является усовершенствованная система антенн, чья работа оптимизирована посредством алгоритмов искусственного интеллекта.





Стоимость TP-Link TL-7DR6430 на китайском рынке составляет 28 долларов (2 200 руб.). Информация о доступности устройства в других странах пока отсутствует.